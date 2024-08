Nur der Umweg über die neue Plattform Twitter ermöglichte Trump an CNN und Co vorbei den Überraschungscoup seiner ersten Präsidentschaft. Zwischenzeitlich wurde er gesperrt, doch heute Abend feiert er zumindest indirekt sein Comeback. Das ist für den umstrittenen Unternehmer nötig: Die Demokratin Kamala Harris ist für viele Amerikaner das junge, frische Gesicht, das im bisherigen Biden-Trump-Wahlkampf gefehlt hatte.Harris liegt in den Umfragen und auch Wettportalen mittlerweile vor Trump. Plötzlich ...

