Zürich - Ann Jameson leitet neu den Bereich Sales Enablement & Operations (SE&O) von Microsoft Schweiz. Sie tritt die Nachfolge von Calin Turcanu an, der in eine neue Rolle als General Manager im Bereich SMC Corporate Strategy wechselt. Jameson wird direkt an Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz, berichten und Teil der Schweizer Geschäftsleitung. Mit über 25 Jahren Erfahrung in führenden Technologieunternehmen verfügt Jameson über eine ausgezeichnete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...