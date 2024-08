Bis zum Morgen bestand eine Warnmeldung wegen der ausgetretenen Gase. Es ist bereits das dritte Mal binnen zwei Monaten, dass auf dem Gelände des Photovoltaik-Unternehmens in Thüringen ein Feuer ausbrach. Auf dem Gelände von Suncycle ist erneut ein Batteriecontainer in Brand geraten. Es ist bereits das dritte Mal binnen zwei Monaten, dass die Feuerwehr bei dem Photovoltaik-Unternehmen aus Isseroda in Thüringen zum Löschen anrücken muss. Die Feuerwehr sei am Sonntag gegen 19 Uhr alarmiert worden. Auf dem Gelände habe erneut eine Lithium-Batterie in Flammen gestanden. Ein Mitarbeiter sei durch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...