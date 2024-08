New York - Nach den Turbulenzen der vergangenen Tage bleiben die Anleger am Montag vor wichtigen Konjunkturdaten in dieser Woche angespannt. In den Auftaktminuten noch im Plus, konnten die Indizes nicht an ihre jüngste Erholung anknüpfen: Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor nach gut einer halben Handelsstunde 0,54 Prozent auf 39 284,29 Punkte. Der marktbreite S&P 500 rutschte um 0,27 Prozent auf 5329,78 Zähler ab. Der technologielastige Nasdaq ...

Den vollständigen Artikel lesen ...