Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA0079756007 AEterna Zentaris Inc. 12.08.2024 CA22112H1010 CoSciens Biopharma Corp. 13.08.2024 Tausch 1:1

US61023L1089 Monopar Therapeutics Inc. 12.08.2024 US61023L2079 Monopar Therapeutics Inc. 13.08.2024 Tausch 5:1

DE0006967805 PRO DV AG 12.08.2024 DE000A4096T1 PRO DV AG 13.08.2024 Tausch 3:1

US89532E2081 Trevena Inc. 12.08.2024 US89532E3071 Trevena Inc. 13.08.2024 Tausch 25:1