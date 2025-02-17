The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.02.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.02.2025
ISIN Name
CA00208E3077 ATI AIRTEST TECHS
CA05465J1057 AXIS AUTO FINANCE
CA3619701061 GABRIEL RESOURCES LTD.
CA5362211040 THE LION ELECTRIC COMPANY
CA69841D1096 PANGEA NATURAL FOODS INC.
CA78029U2056 ROYAL HELIUM LTD.
GB00BP83GZ24 PROTON MOT.PWR S.LS-,005
LU2376511205 PROCAPS GRP S.A. DL -,01
US1031972086 BOXLIG.CORP CL.A DL-,0001
US30712D1072 FANGDA CARB.NEW MAT. GDR
US33830Q1094 5E ADVANCED MATERIALS
US62526P5052 MULLEN A.NEW 2024 DL-,001
US66573R2076 NORTH.STAR RES. SP.ADR/1
US67421J1088 OATLY GROUP AB SP.ADS/1
US89532E3071 TREVENA INC. DL-,001
US9485962008 WEIBO SPONSORED ADRS O.N.
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