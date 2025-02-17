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WKN: A40AT3 | ISIN: US62526P5052 | Ticker-Symbol: 1N5
Lang & Schwarz
17.02.25
21:03 Uhr
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Fahrzeuge
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5E ADVANCED MATERIALS
5E ADVANCED MATERIALS INC Chart 1 Jahr
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5E ADVANCED MATERIALS INC0,2660,00 %
ATI AIRTEST TECHNOLOGIES INC0,0110,00 %
AXIS AUTO FINANCE INC0,0010,00 %
BOXLIGHT CORPORATION0,3740,00 %
GABRIEL RESOURCES LTD0,005-18,18 %
LION ELECTRIC COMPANY0,233-100,00 %
MULLEN AUTOMOTIVE INC0,6730,00 %
OATLY GROUP AB ADR0,478+1,27 %
PANGEA NATURAL FOODS INC0,012-11,11 %
PROCAPS GROUP SA1,3400,00 %
PROTON MOTOR POWER SYSTEMS PLC0,0020,00 %
ROYAL HELIUM LTD0,014-100,00 %
TREVENA INC0,1530,00 %
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