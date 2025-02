The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.02.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.02.2025ISIN NameCA00208E3077 ATI AIRTEST TECHSCA05465J1057 AXIS AUTO FINANCECA3619701061 GABRIEL RESOURCES LTD.CA5362211040 THE LION ELECTRIC COMPANYCA69841D1096 PANGEA NATURAL FOODS INC.CA78029U2056 ROYAL HELIUM LTD.GB00BP83GZ24 PROTON MOT.PWR S.LS-,005LU2376511205 PROCAPS GRP S.A. DL -,01US1031972086 BOXLIG.CORP CL.A DL-,0001US30712D1072 FANGDA CARB.NEW MAT. GDRUS33830Q1094 5E ADVANCED MATERIALSUS62526P5052 MULLEN A.NEW 2024 DL-,001US66573R2076 NORTH.STAR RES. SP.ADR/1US67421J1088 OATLY GROUP AB SP.ADS/1US89532E3071 TREVENA INC. DL-,001US9485962008 WEIBO SPONSORED ADRS O.N.