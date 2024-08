Dortmund - Borussia Dortmund hat Fußball-Nationalspieler Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim verpflichtet. Der Stürmer habe am Montag in Dortmund den obligatorischen Medizincheck absolviert und anschließend einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben, teilte der BVB mit."Bedingt durch den Wechsel von Niclas Füllkrug mussten wir noch einmal handeln und wollten unbedingt einen jungen Spieler mit außergewöhnlichem Potenzial für uns gewinnen, den wir mittelfristig auf ein internationales Top-Level entwickeln möchten", sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken. Beier verfüge über genau diese Qualität.Der 21-Jährige absolvierte im vergangenen Jahr insgesamt 33 Ligaspiele für Hoffenheim und erzielte dabei 16 Tore. Von Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde er in den Kader für die Europameisterschaft im eigenen Land berufen, wo er im dritten Gruppenspiel gegen die Schweiz zum Einsatz kam.