Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense France feiert sein 10. Jubiläum und hebt gleichzeitig die Vorteile eines 100-Zoll-Fernsehers mit der Kampagne "BIG GAME, BIG SCREEN" hervor, die sein neuestes Produkt vorstellt, das ein hervorragendes Großbildschirm-Erlebnis bietet.Die nationale Kampagne konzentriert sich auf die fesselnden Betrachtungseigenschaften des Hisense 100-Zoll U7 ULED Mini LED-Fernsehers, der jedes Wohnzimmer in das Herz des sportlichen Geschehens verwandelt und die französischen Verbraucher für die Ära der 100-Zoll-Fernseher mit der branchenweit größten Größe von LED-Fernsehern gewinnt.Von Januar bis Juni dieses Jahres machten die Verkäufe von Hisense-Fernsehern auf dem französischen Markt 10 % des Verkaufsvolumens von Fernsehern aus, was einem Anstieg von 20,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dabei hatten die 100-Zoll-Fernseher den höchsten Marktanteil, während das Verkaufsvolumen von Laser-Fernsehern im Vergleich zum Vorjahr um 87 % stieg.Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem umweltbewussten Mobilitätsunternehmen Caocao Mobility wurden 50 Taxis mit dem Hisense-Branding versehen, während eine Partnerschaft mit Burger King Millionen von Kunden im Rahmen eines landesweiten Wettbewerbs spannende Preise bietet und die Marke in 550 Restaurants landesweit sichtbar gemacht wird.Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat sich Hisense France zu einem wichtigen Akteur unter den traditionellen Marken entwickelt. Das Sponsoring der UEFA EURO 2016 in Frankreich hat das Wachstum des Unternehmens deutlich beschleunigt. Dieser Erfolg unterstreicht das Engagement von Hisense für eine globale Präsenz, die durch strategische Sportmarketing-Initiativen, einschließlich der FIFA-Weltmeisterschaft und der UEFA-Europameisterschaft, erreicht wurde.Die globale Strategie von Hisense mit ihren vier Säulen konzentriert sich auf die Stärkung der Marke, die Optimierung der industriellen Struktur und das Engagement für eine weitere globale Expansion, wobei der Schwerpunkt auf hochinnovativer Technologie liegt, mit szenariogesteuerten Produkten, die auf dem Verständnis und der Reaktion auf die Bedürfnisse der Verbraucher basieren.Hisense ist weiterhin bestrebt, seine Präsenz auf den globalen Märkten auszubauen und den Verbrauchern hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, um gemeinsam eine bessere Zukunft zu schaffen.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024. Laut Omdia rangiert Hisense auf Platz 2 der verkauften TV-Geräte weltweit und auf Platz 1 beim Absatz von 100-Zoll-TV-Geräten, sowohl 2023 als auch im 1. Quartal 2024. Das Unternehmen expandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.