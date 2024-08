© Foto: Sipa USA | SOPA Images - picture alliance



Der neueste Kassenschlager "Deadpool & Wolverine" hat am vergangenen Wochenende die Schallmauer von einer Milliarde US-Dollar durchbrochen.Mit seinem neuesten Marvel-Film 'Deadpool & Wolverine' hat Walt Disney bereits den zweiten Milliarden-Blockbuster in diesem Jahr erzielt. Dank eines erneut starken Einspielergebnisses am vergangenen Wochenende hat der Streifen weltweit 1,03 Milliarden US-Dollar eingespielt und muss sich damit nur dem Animationsfilm "Alles steht Kopf 2" mit knapp 1,6 Milliarden US-Dollar geschlagen geben. Quartalszahlen brachten keine Wende Zu einem Erfolg auch der Aktie haben die jüngsten Kassenschlager aber nicht geführt. Gegenüber dem Jahreswechsel steht ein …