Marktausblick Börse. Trading-Chancen in DAX, BTC, Dow, Nasdaq & Aktien wie Intel, SMCI, Amazon & Co.

Darauf schauen wir in diesem Video, geben einen Überblick zu den makroökonomischen Daten und auch einen Ausblick auf kommende Wirtschaftsdaten. Dabei ist mit Sicherheit auch wieder der Euro-Dollar spannend, der in der Vorwoche die 1.10 erreichen konnte. Nach der Konsolidierung auf 1.09 im Wochenverlauf könnte hier in Abhängigkeit der US-Daten zu den Erzeuger- und Verbraucherpreisen zur Wochenmitte eine neue Dynamik entwickelt werden.

Noch volatiler gestaltete sich der Verlauf im Bitcoin. Zwischen 49.000 US-Dollar und nahe zu 63.000 US-Dollar gab es starke Bewegungen, welche sicherlich auch dem Umstand von Stopp-Loss-Aufträgen und Angst bei Anlegern geschuldet war. Was lässt sich daraus ableiten?

Im Anschluss blickten wir auf die Tops und Flops im DAX und von Wall Street ausführlich. Erneut stach die Intel-Aktie als Verlierer bei beiden großen US-Indizes hervor, aber auch auf der positiven Seite The Trade Desk. Der Anbieter von Marketingtools zur Verwaltung von Anzeigen hat bereits 400 Partner und ein sehr starkes Quartalsergebnis in Zusammenhang mit einem erhöhten Ausblick veröffentlicht. Die Aktien nähern sich dem Allzeithoch an.

