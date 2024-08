Andy Jassy, der Nachfolger von Jeff Bezos als CEO von Amazon, setzt neue Maßstäbe in der Unternehmensführung. Seine positive Einstellung und sein Fokus auf langfristige Visionen haben sich als Schlüssel zum Erfolg erwiesen. Jassy betont die Bedeutung von Teamarbeit, Zuverlässigkeit und der Fähigkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen. Diese Führungsphilosophie spiegelt sich in der robusten Entwicklung des Unternehmens wider, was Anleger optimistisch stimmt.

Aktie zeigt Potenzial trotz Marktvolatilität

Die Amazon-Aktie bewegt sich derzeit in einem herausfordernden Marktumfeld. Trotz leichter Kursschwankungen sehen Analysten ein erhebliches Aufwärtspotenzial. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 222,86 USD prognostizieren Experten einen möglichen Anstieg von über 30% gegenüber dem aktuellen Niveau. Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen diese positive Einschätzung, wobei ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD und ein Umsatzwachstum von 10,12% verzeichnet wurden. Diese Entwicklung bestätigt Jassys Strategie und lässt Investoren auf weitere Kurssteigerungen hoffen.

