Schindler Holding AG

Schindler gewinnt Projekt The Avenues - Riyadh in Saudi-Arabien



13.08.2024





Schindler Olayan wird insgesamt 293 Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige für das neue Mehrzweckprojekt The Avenues - Riyadh in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad liefern, das eine Fläche von mehr als 1,8 Mio. Quadratmetern einnehmen wird. The Avenues - Riyadh, in erstklassiger Lage im Norden von Riad, wird nach seiner Fertigstellung mit 380 000 Quadratmetern Fläche das grösste Einkaufszentrum im Nahen Osten und fünf weitere Mehrzweckhochhäuser mit Hotels, Wohnungen und Büros beherbergen. Im von der Shomoul Holding entwickelten The Avenues - Riyadh verbindet sich traditionelle Salmani-Architektur nahtlos mit modernem Design. Die Planung des Komplexes hat bereits die LEED-Zertifizierung des American Green Building Council erhalten. Schindler Olayan liefert 134 Schindler 5500 Aufzüge (davon 45 Personenaufzüge und 89 Service-Aufzüge), einen Schindler 2600 Aufzug, 150 Schindler 9300 Fahrtreppen und acht Schindler 9500 Fahrsteige. Alle Anlagen werden dank Cloud-Konnektivität rund um die Uhr überwacht werden können. Das Schindler ActionBoard ermöglicht dem Kunden einen Überblick über alle Aufzüge und Fahrtreppen in Echtzeit und vereinfacht damit das Priorisieren von Aufgaben wie Performanceüberwachung, Wartungsplanung, Datenaustausch oder Statistikauswertungen. «The Avenues - Riyadh ist ein beeindruckendes Projekt, das den Einwohnern von Riad und Besuchern mehr Lebensqualität bieten wird», erklärt Danilo Calabrò, der in der Schindler-Konzernleitung für Südeuropa, den Nahen Osten und Afrika verantwortlich zeichnet. «Es hat das Potential, Freizeitgestaltung und Tourismus in der Stadt neu zu definieren. Dank unserer Anlagen werden sich Besucher schnell und komfortabel durch den Komplex bewegen können.» Über Schindler

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen über 70 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 - ausgehend vom Basisjahr 2020 - erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird. Mehr Informationen

