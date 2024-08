Die Entwicklung der Aktie von Evotec in den vergangenen Monaten ist ein reines Trauerspiel. Mit einem Minus von mehr als 70 Prozent im 52-Wochen-Vergleich ist sie der zweitgrößte Verlierer im Index der mittelgroßen Werte MDAX. Am heutigen Dienstag könnte sie aber etwas Auftrieb bekommen. Evotec konnte am Morgen gute News von der Partnerschaftsseite vermelden.Evotec hat einen weiteren deutlichen Fortschritt in der strategischen Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb in der Entwicklung einer Pipeline ...

