Mokka - Das britische Büro für Seehandelsgeschäfte (UKMTO) berichtet erneut von einem Zwischenfall mit einem Handelsschiff etwa 115 Kilometer vor der Küste des Jemen. "Der Kapitän meldet eine Explosion in der Nähe des Schiffes", heißt es in einer Mitteilung der Behörde.



Zu einem späteren Zeitpunkt habe der Kapitän dann ein kleines Boot in der Nähe gemeldet, welches sich verdächtig verhalten habe. Wenig später habe es dann eine zweite Explosion, diesmal in unmittelbarer Nähe des Frachtschiffes, gegeben. Das Schiff und die Besatzung seien in Sicherheit und befänden sich auf dem Weg zum nächsten Anlaufhafen.



Die britische Behörde forderte alle Schiffe in der Region zur Vorsicht auf und bittet, verdächtige Aktivitäten zu melden.



Seit dem Beginn des Krieges in Gaza greift die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz immer wieder zivile Schiffe vor der Küste des Jemen an.