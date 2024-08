EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Vertrag/Kooperation

Eckert & Ziegler wird europäischer Lohnhersteller für innovative ProstACT GLOBAL Phase III-Studie von Telix



Berlin, 13. August 2024 - Eckert & Ziegler und Telix Pharmaceuticals Limited (Telix) gaben heute die Unterzeichnung eines bedeutenden Mehrjahresvertrages bekannt, in dessen Rahmen Eckert & Ziegler als europäischer Auftragshersteller (CMO) für Telix' ProstACT GLOBAL Phase III Studie fungieren wird. Die Vereinbarung umfasst die Versorgung der gesamten europäischen Patientenbasis aus der hochmodernen Anlage in Berlin. Darüber hinaus wird Eckert & Ziegler auch das entscheidende Ausgangsmaterial in Form des hochreinen, trägerfreien Lutetium-177 (Lu-177) in GMP-Qualität liefern. Die ProstACT GLOBAL Studie von Telix untersucht den Nutzen und die Risiken von Lutetium (Lu 177) Rosopatamab Tetraxetan, einem radioaktiv markierten Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (rADC), bei erwachsenen Männern mit Prostata-spezifischem Membranantigen (PSMA) positivem Prostatakrebs in Kombination mit der Standardtherapie. "Wir freuen uns, dass wir unsere langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Telix weiter ausbauen können", sagte Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender der Eckert & Ziegler SE. "Dieser Vertrag unterstreicht nicht nur die Bedeutung unserer hochmodernen Anlage in Berlin, sondern auch unsere Rolle als integraler Dienstleister im stetig wachsenden radiopharmazeutischen Markt." Darren Patti, Group Chief Operating Officer von Telix, fügte hinzu: "Die Entscheidung, mit Eckert & Ziegler zusammenzuarbeiten, basiert auf ihrer herausragenden Expertise und der Qualität ihrer Anlagen. Wir sind überzeugt, dass diese fortgesetzte strategische Partnerschaft wesentlich zum Erfolg unserer ProstACT GLOBAL Studie beitragen wird." Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt in den laufenden Bemühungen beider Unternehmen, innovative Lösungen im Bereich der Radiopharmazie voranzutreiben. Eckert & Ziegler betreibt weltweit mehrere CMO-Standorte und bietet darüber hinaus eine Reihe von Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an. Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

