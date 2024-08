Hannover Rück setzt heute zum Handelsstart den gestrigen Lauf fort. Nach einem Tagesplus von 5,2 Prozent zum Wochenauftakt, geht es am Dienstag im frühen Handel erneut mit grünen Vorzeichen in den Tag. Die Aktie profitiert nicht zuletzt von einem positiven Analystenkommentar der Privatbank Berenberg.Die gestrigen Zahlen von Hannover Rück kommen nicht nur bei den Anlegern, sondern auch bei den Analysten unverändert gut an. Berenberg hat die Aktie des Rückversicherers am Dienstag von "Hold" auf "Buy" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...