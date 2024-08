Unterföhring (ots) -Wer zum Lachen lieber in den Keller geht, sollte sich jetzt auf den Weg machen. Sebastian Pufpaff kommt zurück. Das Nippelboard kommt zurück. Die Woche hat wieder Struktur: Am Mittwoch kommt "TV total" aus der Sommerpause zurück. Natürlich auf ProSieben. Natürlich um 20:15 Uhr.Doch Obacht, nicht gleich aus dem Keller zurückkommen:Im Anschluss an "TV total" bringen Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar ab Mittwoch, 4. September, mit der zweiten Staffel "Bratwurst & Baklava - Die Show" die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Lachen. Danach übernimmt die "Quatsch Comedy Show" mit Tahnee und Khalid Bounouar mittwochs den 21:25 Uhr Platz auf ProSieben."TV total" mittwochs, um 20:15 Uhr, auf ProSieben."Bratwurst & Baklava - Die Show", ab 4. September, mittwochs um 21:25 Uhr, auf ProSieben.Im Anschluss "Quatsch Comedy Show", mittwochs, um 21:25 Uhr, auf ProSieben.Pressekontakt:Nathalie GalinaUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneInfos & Fotos: presse.prosieben.deOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5842331