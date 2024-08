Die Medios AG verzeichnet im ersten Halbjahr 2024 ein beachtliches Wachstum. Der Umsatz stieg um 6,3% auf 907,3 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 7,3% auf 31,1 Millionen Euro zulegte. Besonders hervorzuheben ist die Verbesserung des operativen Cashflows, der sich auf 34,0 Millionen Euro belief. Diese positive Entwicklung wurde maßgeblich durch den Geschäftsbereich Arzneimittelversorgung getragen, der ein Umsatzplus von 7,3% erzielte.

Internationale Expansion und Zukunftsaussichten

Mit der Übernahme des niederländischen Marktführers Ceban Pharmaceuticals B.V. hat Medios einen wichtigen Schritt in Richtung europäischer Expansion unternommen. Der neue Geschäftsbereich International trug bereits 11,6 Millionen Euro zum Konzernumsatz bei. Trotz regulatorischer Herausforderungen in Deutschland bestätigt das Unternehmen seine Prognose für 2024 und erwartet einen Gesamtumsatz zwischen 1,9 und 2,1 Milliarden Euro. Die EBITDA-Marge soll auf etwa 4,3% steigen, was das Vertrauen in die Wachstumsstrategie unterstreicht.

Medios Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...