Laut dem Datenanalyseunternehmen Globaldata liegt Nordamerika beim Aufbau von Raffinerien mit erneuerbaren Energien weltweit vorne. Im Verhältnis zu den konventionellen Kapazitäten ist dieser aber gering. Treiber für den Aufbau von Raffinerien mit erneuerbaren Energien seien Klimaschutz, technologische Fortschritte und strikter werdende Vorschriften zu CO2-Emissionen. Der Ausbau von Raffinerien mit erneuerbaren Energien nehme weltweit zu, am stärksten aber voraussichtlich in Nordamerika, so Globaldata. ...

