Die Brenntag SE, ein führender Chemikalienhändler, hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024 nach unten korrigiert. Das Unternehmen rechnet nun mit einem operativen EBITA zwischen 1,10 und 1,20 Milliarden Euro, was deutlich unter den vorherigen Erwartungen liegt. Diese Anpassung erfolgt aufgrund einer unbefriedigenden Gesamtleistung in der ersten Jahreshälfte, die durch verstärkten Wettbewerb und Preisdruck in der Chemiebranche beeinflusst wurde. Im zweiten Quartal verzeichnete Brenntag einen Umsatzrückgang von 1,9 Prozent auf 4,18 Milliarden Euro, während der den Aktionären zurechenbare Gewinn von 186,9 Millionen Euro im Vorjahr auf 149,1 Millionen Euro sank.

Verstärkte Sparmaßnahmen und Zukunftsaussichten

Als Reaktion auf die herausfordernde Marktlage plant Brenntag, seine Kostensenkungsinitiativen zu beschleunigen und auszuweiten. Dies beinhaltet die Verschiebung [...]

