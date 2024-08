Prof. Dr. Bernd Meyer (Berenberg): Märkte Monitor 12.08.2024

12.08.2024 -

Wie von uns erwartet, hat die typische negative Sommersaisonalität für Aktien wieder zugeschlagen. Eine Mischung aus Rezessionsängsten in den USA, einem stärkeren Yen und der damit verbundenen Auflösung von Carry Trades führte zu einem starken Anstieg der Volatilität und einem breiten Abverkauf risikobehafteter Anlagen. Dieser gipfelte am vergangenen Montag in Panikverkäufen bei Aktien. Der VIX erreichte zeitweise ein Niveau von nahezu 66 und der Nikkei 225 verzeichnete mit -12,4% den größten Tagesverlust seit 1987. Nachdem wir die Aktienquote Mitte Juli auf ein Untergewicht reduziert hatten, nutzten wir den Ausverkauf, um Aktien antizyklisch wieder neutral zu gewichten. Die Abwärtsrisiken bleiben zwar bestehen, nicht zuletzt aufgrund der geopolitischen Risiken. Bessere Konjunkturdaten und eine abnehmende Volatilität könnten aber auch wieder zu steigenden Märkten führen. Zudem könnten auch die Zentralbanken die Märkte wieder beruhigen. Nach der Korrektur erachten wir daher eine ausgewogene Positionierung als sinnvoll.

Die Q2-Berichtssaison neigt sich dem Ende zu. In den letzten Wochen haben 79 % der S&P 500-Unternehmen positive EPS- und 58 % positive Umsatzüberraschungen gemeldet. Politisch steht am 19.-22. August die Parteitagung der USDemokraten auf der Agenda. Geldpolitisch richtet sich der Fokus auf die Veröffentlichung des Fed-Protokolls der Juli-Sitzung am 21. August und die Jackson Hole-Sitzung von vom 22.-24. August.Morgen werden die US-Produzentenpreise (Jul.) und die ZEW-Umfrage (Aug.) für Deutschland veröffentlicht. Am Mittwoch erscheinen die VPI-Daten (Jul.) für die USA, sowie das BIP (Q2) der Eurozone und Japan. Am Donnerstag stehen die USEinzelhandelsumsätze (Jul.) im Fokus. Am Freitag folgt der vorläufige Michigan Consumer Sentiment Index (Aug.) und die Einzelhandelsumsätze (Jul.) für Großbritannien veröffentlicht. Nächste Woche stehen die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (Aug.) für die USA, die Eurozone und Deutschland (Aug.) auf der Agenda.

(...)