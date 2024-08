Die Anlage in Kärnten speist ihren Ertrag direkt in die Oberleitungen ein. Das Unternehmen nutzt bereits 100 Prozent Grünstrom, den es bis 2030 auch überwiegend selbst erzeugen will. Bei einem offiziellen Termin mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler eröffneten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) am Montag eine Agri-Photovoltaik-Anlage zur Produktion von Bahnstrom für die direkt daneben verlaufende Strecke. Die Anlage in Thalsdorf (Kärnten) soll jährlich rund 16 Gigawattstunden Stromertrag liefern, die installierte Leistung beträgt 13,2 Megawatt. Die Photovoltaik-Anlage ist kombiniert ...

