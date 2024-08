Die Evotec-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten per Saldo ganze 60% an Wert verloren und ist am 08. August 2024 auf ein neues Fünf-Jahres-Tief gefallen. Dabei ging es alleine auf Monatssicht um 40% in den Keller. Heute steigt die Evotec-Aktie allerdings um über 3% und befindet sich damit unter den Gewinnern im TecDax. Der Hintergrund: Evotec erhält 75 Millionen Dollar...

