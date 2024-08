Rohstoff-Bullenmarkt: Hier lauert die nächste Mega-Chance auf Sie!

Anzeige / Werbung

die Kupfernachfrage dürfte sich bis 2035 verdoppeln, was auf den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zurückzuführen ist. Kupfer ist entscheidend für die Elektrifizierung des Verkehrssektors und die Erzeugung erneuerbarer Energie.

Dieser Ausblick ist ein gutes Zeichen für die Kupferindustrie. Es deutet darauf hin, dass die Kupferpreise in den kommenden Jahren viel höher sein könnten.

Auch der Goldpreis ist weiter auf Rekordniveau, nach seinem Ausbruch aus einer vierjährigen Seitwärtsphase markiert der Kurs des gelben Edelmetalls ein Allzeithoch nach dem anderen.

Genau hier kommt unsere heutige Neuvorstellung Mogotes Metals ins Spiel die sich im ertragreichsten Kupfer- und Goldgürteln von Chile und Peru positioniert hat:

Mogotes Metals ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf Kupfer- und Goldvorkommen in einer der bedeutendsten Bergbauregionen der Welt, im Vicuña-Distrikt Argentiniens konzentriert.

Das Flaggschiff Projekt von Mogotes Metals ist das Filo Sur Projekt, das sich südlich des berühmten Filo del Sol Projekts von Filo Mining befindet.

Strategische Lage

Das Filo Sur Projekt liegt im südlichen Teil des Vicuña-Distrikts, einem Gebiet, das für seine reichen Kupfervorkommen bekannt ist. Die Nähe zu anderen bedeutenden Projekten wie Filo del Sol und NGEX Minerals erhöht das Potenzial für große Entdeckungen.

Quelle: Mogotes Metals

Der Vicuña-Distrikt ist ein bedeutendes Bergbaugebiet in Argentinien, das in den letzten Jahren erhebliches Interesse geweckt hat. Es ist bekannt für seine umfangreichen Kupferentdeckungen.

Die wirtschaftliche Bedeutung des Vicuña-Distrikts

In den letzten drei Jahren hat der Vicuña-Distrikt durch zwei große Kupferentdeckungen einen Marktwert von etwa fünf Milliarden Dollar generiert. Diese Entdeckungen wurden von den Nachbarunternehmen Filo und NGEX Minerals gemacht.

Mogotes Metals hat mehrere Explorationsziele in diesem Gebiet, wo sie anomale Kupfer- und Goldvorkommen in den Böden gefunden haben.

Mehr erfahren sie im nachfolgenden Interview welches Jochen Staiger mit Allen Sabet, dem CEO und Direktor von Mogotes geführt hat:

Wie Sie im kurzweiligen Interview erfahren haben war die jüngste Explorationssaison von Mogotes Metals war ein großer Erfolg. Das Unternehmen hat bedeutende Fortschritte in der Entdeckung neuer Kupfer- und Goldvorkommen gemacht.

Bohrungen und Oberflächenexploration

Das Team führte 2.200 Meter Diamantkernbohrungen durch und führte ein umfangreiches Oberflächenexplorationsprogramm durch. Geologen haben das Gelände kartiert, beobachtet und Proben genommen, was zu neuen Entdeckungen führte.

Neue Anomalien und Entdeckungen

Im ersten Feldsaisonprogramm wurden mehrere neue Gebiete mit anomalen Kupfer- und Goldvorkommen in Böden entdeckt. Diese Entdeckungen wurden durch systematische Ansätze und moderne Explorationsmethoden ermöglicht:

Entdeckung von geophysikalischen Anomalien

Neue Gebiete mit anomalen Kupfer- und Goldvorkommen

Wie der CEO erläuterte nutzt das Unternehmen eine Vielzahl moderner Explorationsmethoden, um neue Mineralvorkommen zu entdecken. Diese Methoden sind entscheidend für den Erfolg des Unternehmens.

Vor kurzem gab Mogotes Metals bekannt, dass weitere positive Gold-Silber-Kupfer-Gesteinssplitteranalysen das Rincon-Prospektionsgebiet im Projekt Filo Sur erweitern:

Erkundungsproben von Gesteinssplittern und Schlitzproben ergaben Gehalte von bis zu 6 m Gold @ 1,32 g/t Gold und 94,3 g/t Silber aus fortgeschrittenen tonhaltigen und schleimigen Siliziumdioxid-Epithermalstrukturen mit hoher Sulfidierung

Grabenbeprobungen ergaben anomale längengewichtete Durchschnittswerte von 150 m mit 0,23 g/t Au, 1,4 g/t Ag, 620 ppm Cu und 461 ppm Zn aus einer Zone mit hochintensiven schichtförmigen Quarzadern in einem phyllischen bis propylitischen umgewandelten Quarzdioritbestand.

Die kombinierten Rincon-Ergebnisse umreißen eine 1,1 km lange Zone mit Hinweisen auf die obere Ebene eines Maricunga-artigen Au-Cu-Porphyrs mit strukturell kontrollierter, überlagernder epithermaler Au-Ag (Cu)-Mineralisierung mit hoher Sulfidierung

Die geophysikalischen Anomalien von Mogotes, die unter der Au-Ag-Cu-Pb-Zn-Mineralisierung von Rincon liegen, definieren potenziell attraktive Bohrziele für das kommende Frühjahrs-/Sommerprogramm, das im Oktober 2024 beginnen soll

Die Au-Cu-Basismetall-Anomalie im Boden von Rincon bleibt für weitere 1,2 km südlich der Schürfungen dieser Saison ungetestet, was auf ein Potenzial für eine beträchtliche Erweiterung des mineralisierten Trends hindeutet

Quelle: Mogotes Metals

CEO Allen Sabet erklärte:

"Diese ermutigenden Ergebnisse bestätigen, dass wir dort, wo wir im Filo Sur-Projekt mit guter Wissenschaft forschen, belohnt werden. Diese neue Zone erweitert ein brandneues Explorationszielgebiet mehrere Kilometer in Nord-Süd-Richtung, und wir glauben, dass weitere Explorationen hier attraktive Bohrziele hervorbringen werden. Wir können es kaum erwarten, wieder vor Ort zu sein und dies weiter nach Süden, Osten und Westen auszudehnen und zu sehen, was das Gebiet Rincon in unserer kommenden Feldsaison zu bieten hat."

Nächste Schritte beim Ziel Rincon -> Frühling - Sommer (Oktober 2024 bis Mai 2025)

Erweitern Sie vorhandene Gräben, um die gesamte Breite der geschichteten Aderzone freizulegen

Neue Gräben zur Prüfung der Au Cu Ag Zn-Bodenanomalie südlich von T2

Vorbereitung für die Bohrungen im Frühjahr - Sommer (Oktober 2024 bis April 2025)

Das Unternehmen verfolgt einen systematischen Ansatz bei der Exploration. Dies beinhaltet die Priorisierung potenzieller Ziele und die Nutzung aller verfügbaren Werkzeuge zur Untersuchung des Geländes.

Geophysik und Oberflächenprobenahme

Die Methoden umfassen neue Probenahmen, Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen. Diese Techniken haben zur Identifizierung neuer geophysikalischer Anomalien und anomaler Kupfer- und Goldvorkommen geführt.

Geophysikalische Untersuchungen zur Identifizierung von Anomalien

Oberflächenprobenahme in einem Rastermuster

Quelle: Mogotes Metals

Die Probenahme erfolgt in einem Rastermuster, bei dem alle 50 bis 100 Meter Proben entnommen werden. Diese Daten werden dann verarbeitet, um Karten von anomalen Kupfer- und Goldvorkommen zu erstellen.

Rincon Ziel: Erste Entdeckungen

Das Rincon Ziel ist eines der aufregendsten neuen Explorationsgebiete von Mogotes Metals. Hier wurden bedeutende mineralisierte Zonen entdeckt.

In der Rincon-Region wurde eine Straße durch den Berghang gebaut, um unter die lockere Bodenabdeckung zu sehen. Dabei wurden intensive Adern und Kupferoxide sichtbar.

Quelle: Mogotes Metals

Die Laboranalysen bestätigten anomale Werte von Gold, Kupfer und Molybdän. Dies deutet darauf hin, dass ein neues, bisher unidentifiziertes Gebiet von mindestens 150 Metern Länge entdeckt wurde.

Das Team entdeckte südlich der ersten Zone weitere mineralisierte Gesteine an der Oberfläche. Eine 200 Meter lange mineralisierte Zone wurde durch das Anlegen eines Grabens gefunden.

Die Entdeckungen deuten auf einen mehrere Kilometer langen Trend hin, der sich nord-südlich erstreckt. Eine weitere Exploration könnte die Zone noch erweitern.

Unter den anomalen Kupfer- und Goldvorkommen in den Böden wurden große geophysikalische Anomalien gefunden, die auf ein potenziell bedeutendes Bohrziel hindeuten.

Ziele der zukünftigen Exploration

Mogotes Metals hat ehrgeizige Pläne für die zukünftige Exploration. Das Unternehmen hat mehrere vielversprechende Ziele identifiziert, die noch ungetestet sind.

Meseta

Das Meseta-Ziel befindet sich im nördlichsten Teil des Projekts und grenzt an Filo del Sol. Hier wurden Aufschlüsse entdeckt, die auf eine hochgradige Zone hinweisen könnten.

Stockwork Hills und Cruz del Sur

Im Süden gibt es das Gebiet Stockwork Hills mit umfangreichen Stockwork-Strukturen an der Oberfläche. Daneben liegt Cruz del Sur, wo ein 500 Meter tiefes Bohrloch gebohrt wurde.

Nueva Colorida

Die Colorida Zone ist ein großes Gebiet mit mehreren Porphyries an der Oberfläche. Hier wurde ein 1,1 Kilometer tiefes Bohrloch gebohrt, das eine hydrothermale Brekzie durchteufte.

Weitere Ziele

Weitere erwähnenswerte Ziele sind Cumbre, Filenelli Neto und Frontera. Diese Gebiete zeigen vielversprechende Anzeichen für mineralisierte Systeme und werden weiter untersucht.

Finanzierung und Investoreninteresse

Die finanzielle Situation von Mogotes Metals ist stark, und das Unternehmen hat bedeutende Investoren angezogen.

Zum 15. Juni hatte Mogotes Metals 8,5 Millionen kanadische Dollar in der Bank. Dies sichert die Finanzierung für die kommende Feldsaison.

Wie Sie der oben eingefügten Grafik entnehmen können hat das Unternehmen renommierte Investoren wie Conwave, Crestcut und Broadfronts angezogen. Diese Investoren sehen das Potenzial für groß angelegte Entdeckungen.

Hervorragende Zukunftsaussichten

Das Projekt von Mogotes Metals bietet erhebliche Chancen für Entdeckungen in einem Markt mit hoher Kupfernachfrage. Dies zieht Investoren an, die das langfristige Potenzial erkennen.

Mogotes Metals steht vor einer aufregenden Zukunft. Die Kombination aus finanzieller Stärke, strategischer Lage und politischer Unterstützung macht das Unternehmen zu einer vielversprechenden Investitionsmöglichkeit.

Die kommenden Monate und Jahre werden entscheidend für Mogotes Metals sein. Mit einem klaren Fokus auf Kupfer und Gold sowie einer strategischen Lage im Vicuña-Distrikt ist das Unternehmen gut positioniert für zukünftige Erfolge.

Besuchen Sie einfach https://mogotesmetals.com/, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Mogotes Metals wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wider, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

