Der Hersteller von Profi-Spülmaschinen Winterhalter hat an seinem Standort in Meckenbeuren in Baden-Württemberg fast 200 Parkplätze mit Solar-Carports von Sopago ausgestattet. "Wir haben schon einige große PV-Anlagen gebaut, das Projekt mit Winterhalter ist jedoch auch für uns eine neue Größenordnung," sagt Ingomar Jünger, Geschäftsführer von Sopago. Die Leistung der Solar-Carports beziffert das Unternehmen mit 500 kW. Die Satteldach-Konstruktionen überdachen insgesamt 194 Parkplätze auf rund 4.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...