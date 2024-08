In den USA läuft aktuell die Heterojunction-Modulproduktion des Schweizer Photovoltaik-Unternehmens an. Auch ein Zellwerk soll in den USA entstehen, wofür es aber noch finale Finanzierungszusagen braucht. Die Meyer Burger Technology AG verschiebt die Veröffentlichung ihrer Halbjahreszahlen auf den 16. September. Dies teilte der Schweizer Hersteller von Heterojunction-Solarzellen und -Modulen am Dienstag mit. Zur Begründung nannte es die derzeit laufenden Bemühungen um den Abschluss einer weiteren Finanzierung für die Produktionsstätten in den USA und einer Vereinbarung über eine strategische Zusammenarbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...