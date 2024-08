© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E



In den kommenden Wochen werden die Geschäftsberichte vieler chinesischer Basiswerte erwartet. Der Auftakt ist Tencent Music allerdings misslungen. Droht Anlegern jetzt Gefahr?Am Donnerstag werden die beiden E-Commerce-Riesen Alibaba und JD.com die Quartalssaison für chinesische Aktien offiziell einläuten. Der inoffizielle Startschuss erfolgte jedoch bereits am Dienstagvormittag mit den Zahlen des Musik-Streaming-Dienstleisters Tencent Music Entertainment. Die jedoch sorgen am Markt für Enttäuschung. Umsatz- und Gewinnerwartungen verfehlt Das Unternehmen verfehlte sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen der Analysten. Gegenüber dem Vorjahresquartal verzeichnete Tencent Music einen …