Kraftwerk Renewable Power Solutions hat im Auftrag der Ampermo GmbH eine Photovoltaik-Anlage am DB Schenker-Standort in Neufahrn errichtet. Die Solaranlage mit einer Spitzenleistung von 835 kW soll jährlich gut 860 MWh Solarstrom erzeugen. Dieser soll im Gebäude und zum Laden der E-Lkw genutzt werden. Zum Projekt gehört auch ein Batteriespeicher mit über 800 kWh Kapazität, der für einen hohe Eigenverbrauchsquote sorgen soll. Die Wiesbadener Ampermo ist in dem Projekt Investor, Eigentümer und Betreiber ...

