_________________________________________________________________ CSE: DTC Börse Frankfurt: DTC USOTC: DTCFFPRESSEMITTEILUNG KOOPERATIONSVEREINBARUNG VON DEFENCE THERAPEUTICS MIT ORANO ZUR ENTWICKLUNG DER NÄCHSTEN GENERATION DER GEZIELTEN RADIOIMMUNTHERAPIE FÜR FORTSCHRITTE BEI DER KREBSBEKÄMPFUNG Vancouver, Britisch Columbia, Kanada, den 13. August 2024 - Defence Therapeutics Inc. ("Defence" oder das "Unternehmen"), (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, Börse Frankfurt: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige immunonkologische Impfstoffe und Technologien zur Arzneimittelverabreichung entwickelt, freut sich, ein Update zu seiner Partnerschaft mit Orano Support SAS im Bereich der Radiopharmazeutika im Namen von Orano SAS ("Orano"), einem weltbekannten multinationalen Unternehmen auf dem Gebiet von Kernmaterial mit Sitz in Frankreich, bekanntzugeben. In Zusammenarbeit mit Orano Support SAS entwickelt Defence ein neuartiges Radioimmunkonjugat ("RIC"), das einen Antikörper enthält, um die Radioaktivität gezielt zu den Krebszellen zu transportieren, sowie einen mit dem Radionuklid verbundenen Chelatbildner und spezifische Accum®-Varianten von Defence, die zu einer erhöhten Wirksamkeit bei der Bekämpfung von Krebsarten führen. Das Ziel dieses Projekts ist es, die nächste Generation von RIC zu entwickeln. Dabei wird die therapeutische Abhängigkeit der Auger-Elektronen-Emitter (AE-Emitter) in größerer Nähe zur nuklearen DNA in Kombination mit der Accum®-Technologie von Defence ausgenutzt, um eine nukleare Akkumulation zu erzeugen. Bei AE-Emittern handelt es sich um Radionuklide, die aufgrund ihrer sehr kurzen Reichweite, welche die Radiotoxizität für gesundes Gewebe verringert, sehr erfolgversprechend für die Radiotherapie sind. Accum® kann die wichtigsten Einschränkungen von RIC - die endosomale Sequestrierung und die schlechte nukleare Akkumulierung - überwinden, indem es die Endosom-Membran zerstört, ohne die Plasmamembran oder die Spezifizität von monoklonalen Antikörpern (mAbs) zu beeinträchtigen, und indem es die nukleare Relokalisierung des RICs erzwingt. Defence hat eine Vielzahl von Accum®-Varianten mit unterschiedlichen biochemischen Eigenschaften und Aktivitäten wie Hydrophobizitiät und Zytotoxizität entwickelt. Derzeit wird diese Art von Radionukliden mit der RIC-Formulierung aufgrund der mangelnden Wirksamkeit infolge ihres endosomalen Einschlusses und ihrer Abhängigkeit, sich in der Nähe der nuklearen DNA befinden zu müssen, von keiner Krebstherapie verwendet. Das Ziel von Defence ist es, Krebs auf wirksame Weise zu bekämpfen. Dieser Ansatz birgt das Potenzial, einen neuen Markt zur Krebstherapie auf Basis eines sehr vielversprechenden Radiotherapeutikums mit AE-Emitter-Radionukleiden zu erschließen. Defence hat die Konzeptualisierung der Accum®-Peptidvarianten abgeschlossen und ihre Produktion sichergestellt. Defence hat nachgewiesen (und sich die entsprechenden Patente gesichert), dass einige Accum®-Varianten mit einem Antikörper oder einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat konjugiert werden können, um sie in den Nukleus zu transportieren. Defence freut sich außerdem, veranlasst zu haben, dass die präklinischen in vitro- und in vivo-Studien durch das Wissenschaftsteam für Radiopharmaka bei Canadian Nuclear Laboratories durchgeführt werden. Über Defence: Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, im klinischen Stadium befindliches Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM®-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs innerhalb der Zielzellen ermöglicht und ihre Verarbeitung und Aktivitäten unterstützt. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden. Weitere Informationen erhalten Sie von: Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Director Tel.: (514) 947-2272 Splouffe@defencetherapeutics.com www.defencetherapeutics.com Über Orano Als anerkannter internationaler Akteur auf dem Gebiet von Kernmaterial liefert Orano Lösungen zur Bewältigung gegenwärtiger und zukünftiger globaler Herausforderungen in den Bereichen Energie und Gesundheit. Das Know-how und die Beherrschung modernster Technologien ermöglichen es Orano, seinen Kunden Produkte und Dienstleistungen mit hohem Mehrwert über den gesamten Kraftstoffkreislauf hinweg anzubieten. Jeden Tag nutzen die 17.000 Mitarbeiter der Orano-Gruppe ihre Fähigkeiten, ihr unerschütterliches Engagement für Sicherheit und ihr ständiges Streben nach Innovation, mit der Verpflichtung, jetzt und in Zukunft Know-how bei der Umwandlung und Kontrolle von Kernmaterialien, für das Klima und für eine gesunde und ressourceneffiziente Welt zu entwickeln. Orano, giving nuclear energy its full value. Orano sucht ständig nach Möglichkeiten, um Material aus seinen Kernaktivitäten in Verbindung mit der Kernenergie in nachhaltiger Weise einzusetzen. Die nuklearmedizinische Therapie ist eine der derzeit untersuchten Möglichkeiten, die mit der Produktion von Blei-212 (einem seltenen Radioisotop, das für eine gezielte Alpha-Therapie verwendet wird) umgesetzt wird. Hierzu werden derzeit klinische Studien durchgeführt. Orano beabsichtigt, seine Entwicklung im Medizinbereich weiter auszubauen und seine Pipeline durch neue, vielversprechende Radioisotope zu ergänzen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.orano.group Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als ‚zukunftsgerichtete Aussagen' eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "möglich" und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten", gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten. Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.



