Die Aktienmärkte im April machen dem Monat und dem bekannten Gedicht zum Wetter alle Ehre. "April, April! Der weiß nicht, was er will. Bald lacht der Himmel klar und rein, Bald schau'n die Wolken düster drein." Für die Börse begann der Monat April mit einem Abverkauf zum Monatsanfang. Den Panik-Montag vom 7. April 2025 nutzten die Investoren in ausgewählten Märkten und Aktien, um wieder zuzuschlagen. Kauf den Kursrücksetzer (Buy the dip) war die Devise und zahlte sich zum wiederholten Male aus. ...

