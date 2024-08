Weniger als 9000 Euro sollen die Photovoltaik-Dachanlagen mit 4,4 Kilowatt-Leistung inklusive Installation künftig kosten. Im Preis inbegriffen ist auch ein Wechselrichter. Auch seinen Photovoltaik-Heimspeicher bietet Qcells um 15 Prozent günstiger an und bei größeren Paketen ist er auch im Angebot enthalten. Der Markt für private Dachanlagen in Deutschland ist aktuell stark umkämpft. Die Zahl der Anbieter ist gestiegen, doch die Kunden halten sich zurück. Qcells erklärte am Dienstag, dass es bereits seit dem 15. Juli seine Photovoltaik-Komplettsysteme 15 Prozent günstiger anbietet. Die Photovoltaik-Anlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...