Einstufung von Montega AG zu A.S Création Tapeten AG



Unternehmen: A.S Création Tapeten AG ISIN: DE000A1TNNN5



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.08.2024

Kursziel: 15,00 EUR (zuvor: 19,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse (CFA)



Enttäuschende Entwicklung in Q2 unter den Erwartungen - keine deutliche Belebung in 2024 zu erwarten



Die A.S. Création Tapeten AG hat am 08.08. die Zahlen für das zweite Quartal 2024 vorgelegt, die insgesamt enttäuschend ausfielen. Wir haben unsere Prognosen entsprechend gesenkt und sehen im Hinblick auf die weiterhin herausfordernden Rahmenparameter keine Aussicht auf eine spürbare Erholung im Jahresverlauf.



[Tabelle]



Der Umsatz fiel auch nach eigenen Aussagen im zweiten Quartal enttäuschend aus und verringerte sich gegenüber dem Vorjahreswert um 5,4% auf 27,5 Mio. EUR. Ein kleiner Lichtblick ist die positive Umsatzentwicklung im Kernmarkt Deutschland mit einem Umsatzplus von 8,3% yoy in Q2. Die übrigen EU-Länder zuzüglich Großbritannien zeigten mit einen Umsatzrückgang von 9,6% yoy insbesondere in Frankreich eine äußerst schwache Entwicklung. In den osteuropäischen Ländern außerhalb der EU ging der Umsatz mit -19,3% noch stärker zurück, wovon allerdings ein hoher einstelliger Prozentbetrag auf negative Währungseffekte zurückzuführen ist. Der organische Rückgang resultiert im Wesentlichen aus geringeren Umsätzen aus dem russischen Markt, der für die Tochtergesellschaft in Belarus eine bedeutende Rolle spielt.

Ein Lichtblick im Zahlenwerk ist die weiterhin stabile Rohertragsmarge, die mit 50,8% spürbar über dem Vorjahreswert lag und die Erfolge der strategischen Ausrichtung auf margenstärkere Sortimentsteile belegt. Dennoch liegt der absolute Rohertrag aufgrund der schwachen Umsatzentwicklung unter unserer Erwartung und ist entsprechend auch der wesentliche Grund für die Ergebnisverfehlung und das EBIT von -0,6 Mio. EUR in Q2.

Ausblick bestätigt - Prognosen werden gesenkt: Im Rahmen der Berichterstattung wurde der Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatz in der Bandbreite von 110 bis 130 Mio. EUR sowie einem EBIT in der Spanne von -1,0 bis 3,0 Mio. EUR bestätigt. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass Umsatz und Ergebnis voraussichtlich am unteren Ende der genannten Bandbreiten der Planung liegen. Aufgrund der verfehlten Erwartungen in Q2 sowie der aktualisierten Einschätzung des Managements haben wir unsere Prognosen gesenkt.



Fazit: Die Erholung in der Umsatzentwicklung bei A.S. Création lässt weiter auf sich warten. Die Signale aus der Baukonjunktur, die für das Nachfrageverhalten der Kunden von A.S. Création eine mittelbare Auswirkung hat, sowie das Konsumverhalten sind weiterhin angespannt. Fundamental bleibt die Aktie mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,3x im Hinblick auf die solide Marktpositionierung auch nach Reduktion unseres DCF-basierten Kursziels auf 15,00 EUR ein 'Kaufen', auch wenn für uns derzeit wenig Impulse für eine verbesserte Aktienkursentwicklung ersichtlich sind.

