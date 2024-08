Bei Apple steht in den kommenden Wochen die Präsentation des iPhone 16 an - von wenigen Ausnahmen abgesehen stellt der Tech-Riese neue Smartphone-Modelle traditionell im September vor. Die Erwartungen sind hoch, schließlich rechnen Analysten dank KI-Unterstützung mit einem neuen Superzyklus. Einige blicken aber bereits noch weiter in die Zukunft.So berichtete etwa Bloomberg-Experte Mark Gurman in seinem Newsletter am Wochenende, dass Apple beim iPhone 17 im Jahr 2025 eine besonders schlanke "Air"-Version ...

