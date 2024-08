Zwei Jahre dauerte der Rechtsstreit, der durch einen aus Sicht von Enerix wettbewerbswidrigen Wechsel eines Franchise-Nehmers zu Konkurrenz ausgelöst wurde. Nachdem das Landgericht Erfurt die Kündigung für unwirksam erklärte, zahlt der ehemalige Partner nun einen sechsstelligen Betrag an Enerix. Enerix ist eines der bekanntesten Franchise-Unternehmen der Photovoltaik-Branche in Deutschland. Rund 120 Standorte der Fachbetriebskette für Photovoltaik-Anlagen, Speicher und Ladesystemen gibt es aktuell in Deutschland und Österreich. Vor gut zwei Jahren kündigte einer der ehemaligen Franchise-Nehmer ...

