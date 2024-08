NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 750 US-Dollar belassen. In den vergangenen Wochen seien höhere Investitionsausgaben und ein schwächerer Konsum im Internetsektor zwei Hauptthemen gewesen, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er glaubt aber, dass der Streaminganbieter diese Einflüsse weniger stark spürt als andere große Internet-Konzerne./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2024 / 20:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2024 / 00:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US64110L1061