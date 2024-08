Für die US-Börsen geht es am Dienstag weiter nach oben. Anleger zeigten sich nach einem verhaltenen Wochenstart wieder mutiger, was amerikanische Aktien betrifft. Auch die Linde-Aktie zeigte sich freundlich in den vergangenen Tagen. Die Analysten der UBS sehn für den Gas-Riesen ebenfalls noch etwas Luft nach oben. Für Anleger ist das jetzt wichtig.Kurz bevor am Mittwoch die für die US-Geldpolitik besonders wichtigen Verbraucherpreise erwartet werden, sorgten Preissignale aus den USA im frühen Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...