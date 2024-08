EQS-Ad-hoc: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): Personalie

Dirk Auerbach ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Varengold Bank



13.08.2024 / 17:22 CET/CEST

Hamburg, 13.08.2024 - Die Aktionär:innen der Varengold Bank AG [ISIN: DE0005479307] haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung Herrn Dirk Auerbach in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. In der konstituierenden Aufsichtsratssitzung im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung hat das Gremium zudem aus seiner Mitte heraus Herrn Auerbach zum neuen Vorsitzenden gewählt sowie Herrn Dr. Karl-Heinz Lemnitzer zu dessen Stellvertreter. Die Varengold Bank freut sich sehr, Herrn Auerbach mit seiner herausragenden Expertise und langjährigen Erfahrung in allen Bereichen des Bankgeschäfts einschließlich des Bankaufsichtsrecht, insbesondere auch auf den Gebieten Governance, Compliance und Geldwäscheprävention für das Amt gewonnen zu haben.

Dr. Bernhard Fuhrmann

Vorstand



Frank Otten

Kontakt:

Frau Sanja Schultz-Szabo (Head of Corporate Development)



