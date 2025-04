EQS-Ad-hoc: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Sonstiges

Varengold Bank AG: Erneute Senkung des vorläufigen Jahresergebnisses 2024



28.04.2025 / 15:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 28.04.2025 - Nachdem die Varengold Bank bereits durch Ad-hoc-Mitteilung vom 26.03.2025 eine Abweichung der bisherigen Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024 im Zuge noch laufender Abschlussbuchungen bekanntgegeben hat, wurde heute eine weitere Zuführung in Höhe von 4 Mio. EUR in die Vorsorgereserve gem. § 340g HGB entschieden, um mögliche Risiken u.a. aus historischen Cum-Ex-Sachverhalten und Ergebnissen der noch laufenden Sonderprüfung gem. §44 KWG sowie sonstige Risiken mit einem zusätzlichen Risikopuffer für den laufenden Transformationsprozess der Bank abzudecken. Diese zusätzliche Vorsorge reduziert nochmals das bisher prognostizierte Ergebnis vor Steuern für das Geschäftsjahr 2024 auf rund 2,1 Mio. EUR. Disclaimer Diese Meldung ist eine Pflichtmitteilung nach Art. 17 MAR. Die enthaltenen Einschätzungen stehen unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten. Vorbehalt bei Zukunftsaussagen / Keine Pflicht zur Aktualisierung Diese Mitteilung enthält gegebenenfalls zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können mithin erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Der Leser sollte diesen Aussagen daher nicht übermäßig vertrauen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Die Varengold Bank AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Hinweis Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um ein Angebot noch um eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Varengold Bank AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung dar.

Kontakt:

Frau Sanja Schultz-Szabo (Head of Corporate Development)



Ende der Insiderinformation



28.04.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com