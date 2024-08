Mit der Veröffentlichung zahlreicher US-Daten in dieser Woche und dem Treffen in Jackson Hole in der kommenden Woche sollte der Markt besser über mögliche Reaktionen der US-Währungshüter informiert sein. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Fed die Zinsen im September um 25 Basispunkte senken wird und vor Jahresende noch einmal", sagt Jane Foley, Senior ...

Den vollständigen Artikel lesen ...