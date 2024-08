Die Mercedes-Benz Group Aktie zeigte sich am Handelstag weitgehend stabil, mit nur geringfügigen Schwankungen um den Kurs von 57,46 Euro. Trotz der aktuellen Marktvolatilität konnte sich der Anteilsschein in einem engen Korridor zwischen 57,14 und 57,77 Euro behaupten. Dies deutet auf eine gewisse Resilienz des Automobilherstellers hin, obwohl der Kurs noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 77,45 Euro liegt. Das Handelsvolumen von über 728.000 Aktien unterstreicht das anhaltende Interesse der Investoren.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Für das kommende Jahr prognostizieren Experten eine leicht reduzierte Dividende von 5,01 Euro pro Aktie, verglichen mit 5,30 Euro im Vorjahr. Dennoch bleibt die durchschnittliche Kurszielschätzung der Analysten mit 91,65 Euro optimistisch. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen leichten Rückgang beim Umsatz und Gewinn pro Aktie, was die aktuellen Herausforderungen in der Automobilbranche widerspiegelt. Trotz dieser Entwicklungen sehen Analysten für 2024 einen erwarteten Gewinn von 11,50 Euro je Aktie, was das Vertrauen in die langfristige Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

Mercedes-Benz Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...