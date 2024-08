Ist es jetzt an der Zeit, mehr auf Diversifizierung zu setzen anstatt auf Einzelaktien? Einige Milliardäre haben ihre Anteile an der Nvidia-Aktie jedenfalls deutlich reduziert und ihr Geld in einen genialen Tech-ETF gesteckt. Sollten Sie es auch? In den vergangenen Wochen wurde es ungemütlich an den Börsen. Denn wegen unterschiedlichster Gründe waren Anleger verunsichert, weswegen sie sich von einigen ihrer Aktien trennten. Vor allem Tech-Titel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...