Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigt sich derzeit volatil am Börsenparkett. Mit einem aktuellen Kurs von 151,60 EUR bewegt sich das Papier zwischen dem 52-Wochen-Hoch von 161,60 EUR und dem Tief von 145,00 EUR. Trotz eines Umsatzrückgangs von 10,35 Prozent im letzten Quartal auf 218,43 Millionen EUR bleibt die Aktie relativ stabil. Der Gewinn pro Aktie sank leicht von 1,72 EUR auf 1,66 EUR. Analysten setzen das mittlere Kursziel bei 133,00 EUR an, was unter dem aktuellen Handelsniveau liegt.

Ausblick und Marktposition

Die Börsenexperten beobachten die weitere Entwicklung von Pfeiffer Vacuum mit Spannung. Das Unternehmen muss sich in einem herausfordernden Marktumfeld behaupten, wobei die jüngste Umsatzwarnung die Anleger verunsichert hat. Die Vorlage der Q3-Finanzergebnisse am 05.11.2024 wird weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung [...]

