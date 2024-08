The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.08.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.08.2024



ISIN Name

CA44053J4090 HORIZON PETROLEUM NEW

CA62848A2020 MX GOLD CORP.

CA6658702007 NORTHERN URANIUM CORP.

FR0013231180 OSMOZIS S.A. EO 1,48

GB00BDHSP575 DESTINY PHARMA PLC LS-01

US09074H2031 BIOTRICITY INC. DL-,001