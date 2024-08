The following instruments on XETRA do have their first trading 13.08.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.08.2024Aktien1 US36321W1053 Galderma Group AG ADR2 SGXE64631562 Gulf Energy Development PCL SDR3 US76029L1008 Repay Holdings Corp.4 US3393821034 Flexsteel Industries Inc.5 CA44053J4090 Horizon Petroleum Ltd.6 CA62848A2020 MX Gold Corp.7 CA6658702007 Northern Uranium Corp.8 US87165P2011 Synthomer PLC ADR9 GB00BGQVB052 Pulsar Group PLC10 US82322J1079 Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. ADR11 CA92556L4055 Vibe Growth Corp.12 CA22112H1010 CoSciens Biopharma Corp.13 US61023L2079 Monopar Therapeutics Inc.14 DE000A4096T1 PRO DV AG15 US89532E3071 Trevena Inc.Anleihen/ETF1 US443201AC21 Howmet Aerospace Inc.2 USU6949NAD94 PRA Group Inc.3 US74762EAK82 Quanta Services Inc.4 USU8601TAA70 Standard Building Solutions Inc.5 US969457CL23 The Williams Companies Inc.6 US969457CN88 The Williams Companies Inc.7 US98956PAZ53 Zimmer Biomet Holdings Inc.8 DE000DW6AEP5 DZ BANK AG9 US931427AW86 Walgreens Boots Alliance Inc.10 US637432PC30 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.11 US74762EAL65 Quanta Services Inc.12 IT0005584856 Italien, Republik13 LU2788421340 Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF - 1C