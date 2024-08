Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern in Teilen Deutschlands.



Betroffen seien Teile der Bundesländer Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern, teilte die Behörde am Dienstagabend mit. Es seien Überflutungen von Kellern und Straßen und örtlich Blitzschäden möglich. Die Warnung gilt vorerst von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwochfrüh, 3 Uhr.



Zwischen einer nach Osten ziehenden Hochdruckzone und tiefem Luftdruck über Westeuropa hat sich heiße und feuchte Subtropikluft in Deutschland ausgebreitet. Nur im Nordosten hält sich noch trockenere Warmluft, so der Wetterdienst.