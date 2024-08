Im ersten Halbjahr 2024 erwirtschafteten die Beteiligungen der börsennotierten INDUS Holding AG einen Umsatz in Höhe von 839,1 Mio. EUR. Angesichts der schwachen Konjunktur war die Geschäftstätigkeit wie erwartet weniger belebt als im Vorjahr (904,1 Mio. EUR). Das bereinigte EBITA belief sich auf 73,9 Mio. EUR (VJ: 94,5 Mio. EUR). Auswirkungen hatten unter anderem deutliche Lohn- und Gehaltserhöhungen. Die Gruppe erzielte ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 64,1 Mio. EUR (VJ: 84,9 Mio. EUR). Die EBIT-Marge lag in den ersten sechs Monaten 2024 bei 7,6 % (VJ: 9,4 %). Im zweiten Quartal stieg ...

