Die Bechtle-Aktie zeigte sich am Montag relativ stabil, trotz der allgemeinen Unruhe an den Märkten. Im XETRA-Handel bewegte sich der Kurs in einer engen Spanne zwischen 38,62 EUR und 39,04 EUR. Zum Handelsschluss notierte die Aktie bei 38,96 EUR, was nur eine geringfügige Veränderung gegenüber dem Vortag darstellte. Das Handelsvolumen belief sich auf 39.363 Aktien, was auf ein moderates Investoreninteresse hindeutet.

Ausblick und Analystenbewertungen

Trotz der aktuellen Stabilität sehen Analysten noch Potenzial für die Bechtle-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 51,55 EUR, was einem Aufwärtspotenzial von über 32% entspricht. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn pro Aktie von 2,14 EUR. Zudem wird eine leichte Erhöhung der Dividende auf 0,717 EUR pro Aktie prognostiziert, was die Attraktivität für Anleger weiter steigern könnte. Die nächsten Quartalszahlen, die am 8. November 2024 erwartet werden, dürften weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung des IT-Dienstleisters geben.

