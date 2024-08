IonQ liefert das Herzstück seines Quantencomputers die Ionenfalle an QuantumBasel

IonQ (NYSE: IONQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, meldete heute die Auslieferung seiner innovativen Ionenfalle an sein europäisches Quantenrechenzentrum bei QuantumBasel. Damit erreicht das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein für den Aufbau seines leistungsstärksten und skalierbarsten Systems IonQ Forte Enterprise -, das auf 35 algorithmische Qubits (AQ) skaliert und dazu fähig sein wird, mehr als 34 Milliarden verschiedene Möglichkeiten gleichzeitig zu berücksichtigen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240813541246/de/

Photo of ion trap (Image courtesy of IonQ)

Europäische Unternehmen, Behörden und Forschungszentren werden bei der Entwicklung neuartiger Anwendungen für hochkomplexe Probleme in Bereichen wie KI, Finanzmärkte und Chemie von einem direkten Zugriff auf die Systeme von IonQ profitieren. Die IonQ-Expertinnen und -Experten, die vom Hauptsitz in Basel aus tätig sind, werden vor Ort sein, um die Ionenfalle in Empfang zu nehmen und die Installation und Inbetriebnahme des Systems fortzusetzen.

"Die heutige Lieferung unserer ersten Ionenfalle ins Ausland ist ein bedeutender Schritt für unsere Partnerschaft mit QuantumBasel und unsere Anstrengungen für die Entwicklung von marktführenden Quantencomputern, die den Anforderungen an Performance, Skalierbarkeit und Lösungen für Unternehmen gerecht werden", erklärt Peter Chapman, President und CEO bei IonQ. "Dieser Erfolg bringt uns unserem Ziel einen Schritt näher, europäischen Unternehmen einen direkten Zugang zu den Hochleistungssystemen von IonQ anzubieten."

Die im vergangenen Jahr bekannt gegebene Partnerschaft zwischen IonQ und QuantumBasel nutzt die Stärken beider Unternehmen, um Innovationen in der Quantentechnologie voranzutreiben. QuantumBasel wird uptownBasel, einem internationalen Zentrum aus Unternehmen, Forschungsinstitute, Start-ups und Universitäten in der Nähe von Basel, im Rahmen dieser Kooperation einen direkten Zugang zum AQ 35 Forte Enterprise System ermöglichen. Über diese Partnerschaft wird IonQ auch ein zukünftiges AQ 64-System bereitstellen.

"Die Auslieferung der Ionenfalle von IonQ und die Fortschritte, die beide Teams bei der Entwicklung unseres ersten Quantensystems erreicht haben, sind ein Beleg für die enge Partnerschaft zwischen IonQ und QuantumBasel", erklärt Damir Bogdan, CEO bei QuantumBasel. "Wir sind begeistert von dem Potenzial dieser Technologie für unsere kommerziellen und wissenschaftlichen Projekte."

"Der Quantencomputer von IonQ auf dem Schweizer Schorenareal in Arlesheim ist eine bedeutende Investition in die Zukunft", berichtet Dr. Thomas Staehelin, Investor und Chairman of the Board, uptownBasel Corp. "Wir freuen uns auf die Innovationen, die aus dieser Zusammenarbeit hervorgehen werden."

Während viele Entwickler von Quantenhardware auf "synthetische" Quantenbits (Qubits) als Grundlage ihrer Quantensysteme setzen, basieren die Systeme von IonQ auf natürlich vorkommenden Qubits, also einzelnen Atomen. Diese Atome werden in Ionen umgewandelt und im 3D-Raum "gefangen". Dort übernehmen Laser den gesamten Prozess von der Vorbereitung der Atome bis hin zum Auslesen der Ergebnisse -, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Die Geschwindigkeit, Präzision und Skalierbarkeit der Ionensysteme von IonQ machen sie zu einer idealen Plattform für Forschungs- und Unternehmensanwendungen.

Um mehr über IonQ und seine neuesten Systemneuheiten und Geschäftsentwicklungen zu erfahren, besuchen Sie https://ionq.com/.

Über IonQ

IonQ, Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing und liefert Hochleistungssysteme, um die weltweit anspruchsvollsten und komplexesten kommerziellen und wissenschaftlichen Anwendungsfälle zu bewältigen. IonQs Quantencomputer der neuesten Generation, IonQ Forte, ist das neueste einer Reihe wegweisender Systeme mit 36 algorithmischen Qubits. Die innovative Technologie und das schnelle Wachstum des Unternehmens wurden in der Next Big Things in Tech List 2023 von Fast Company und der Technology Fast 500 List 2023 von Deloitte anerkannt. IonQ ist bei allen führenden Cloud-Anbietern verfügbar und macht Quantencomputing zugänglicher und effektiver als je zuvor. Erfahren Sie mehr unter IonQ.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von IonQ

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Section 27A des Securities Act von 1933 und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934, jeweils in geänderter Fassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen lassen sich anhand von zukunftsgerichteten Wörtern identifizieren. Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen und Wörter wie "Zielsetzung", "werden" oder andere ähnliche Ausdrücke enthalten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu diesen Aussagen gehören solche mit Bezug auf die Technologie, durch die das Unternehmen geschäftliche Vorteile erzielt, auf die Fähigkeit Dritter, die Lösungen von IonQ zu implementieren, um ihre Quantencomputing-Fähigkeiten zu steigern, auf die Auswirkung der erhöhten Verfügbarkeit von Kundendienst-Funktionen, auf die Quantencomputing-Fähigkeiten und -Pläne von IonQ, auf den Zugang zu den Quantencomputern von IonQ, auf die Steigerung der algorithmischen Qubit-Performance und auf die Skalierbarkeit, Performance, Geschwindigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Quantencomputing-Angebote von IonQ. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Prognosen und sonstige Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, darunter: Änderungen in den Wettbewerbsbranchen, in denen IonQ tätig ist, einschließlich der Entwicklung konkurrierender Technologien; Änderungen der Gesetze und Vorschriften, die sich auf das Geschäft von IonQ auswirken; die Fähigkeit von IonQ, seine Geschäftspläne, Prognosen, Verpflichtungen und sonstige Erwartungen umzusetzen, Partnerschaften und Gelegenheiten zu identifizieren und umzusetzen sowie neue und bestehende Kunden zu erreichen. Sie sollten die vorstehenden Faktoren und die anderen Risiken und Unwägbarkeiten, die in den Unterlagen des Unternehmens offengelegt werden, sorgfältig abwägen, einschließlich der Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" des jüngsten Quartalsberichts von IonQ auf Form 10-Q und anderen regelmäßig von IonQ bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. In diesen Berichten werden andere wichtige Risiken und Unwägbarkeiten genannt, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum ihrer Veröffentlichung. Lesern wird nachdrücklich empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Ion Q übernimmt keinerlei Verpflichtung und hat nicht die Absicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen. IonQ übernimmt keine Gewähr dafür, dass es seine Erwartungen erfüllen wird.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240813541246/de/

Contacts:

IonQ Medienkontakt:

Tyler Ogoshi

press@ionq.com

IonQ Investorenkontakt:

investors@ionq.co