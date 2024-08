Die Nordex-Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Gegen Mittag kletterte der Kurs um 2,7 Prozent auf 13,50 Euro, nachdem er bereits bei 13,20 Euro in den Handelstag gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf 112.662 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Trotz der positiven Entwicklung liegt der aktuelle Kurs noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 15,77 Euro, das im Mai 2024 erreicht wurde.

Analystenprognosen und Zukunftsaussichten

Experten sehen weiteres Potenzial für die Nordex-Aktie und taxieren das mittlere Kursziel auf 19,03 Euro. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 0,106 Euro je Aktie. Diese optimistische Einschätzung basiert unter anderem auf den jüngsten Quartalszahlen, bei denen Nordex einen Umsatzanstieg von 21,11 Prozent im Vergleich zum [...]

