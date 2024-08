Textron Aviation meldete heute die Auslieferung des 400. Businessjets vom Typ Cessna Citation Latitude an den langjährigen Citation-Kunden Simmons Foods, ein seit 1949 in Familienbesitz befindliches Unternehmen aus Siloam Springs, Arkansas. Simmons Foods wird das neue Flugzeug zur Erhöhung der Effizienz der Geschäftsreisen des Unternehmens einsetzen. Es ergänzt die bestehende Firmenflotte von drei Citation-Jets, die für die Abwicklung der Geschäftstätigkeit an mehreren Standorten von entscheidender Bedeutung sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240812819499/de/

Textron Aviation 400th Latitude Delivery (Photo: Business Wire)

Der mittelgroße Businessjet Cessna Citation Latitude wird von Textron Aviation Inc. entwickelt und hergestellt, einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT).

"Die Auslieferung der 400. Citation Latitude ist Ausdruck der überlegenen Konstruktion dieses Flugzeugs und ein stolzer Moment für unser Team", sagte Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Global Sales and Flight Operations, von Textron Aviation. "Dieser Meilenstein stärkt nicht nur die führende Position der Latitude im Segment der mittelgroßen Jets, sondern ist auch ein Beleg für unser Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit, mit dem wir neue Maßstäbe für Komfort, Effizienz und Leistung in der Luftfahrtindustrie setzen."

Die Citation Latitude erhielt 2015 die FAA-Zulassung und ist seit acht Jahren in Folge der weltweit meistausgelieferte mittelgroße Businessjet. Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und beeindruckenden Reichweite von 2.700 nautischen Meilen ist sie bei den Kunden sehr beliebt.

Mit seinem flachen Kabinenboden und reichlich Platz für neun Passagiere kann das Flugzeug nonstop zwischen Destinationen wie New York und Los Angeles oder Vancouver und Guatemala City fliegen. Die Citation Latitude ist die bevorzugte Wahl von Kunden für ein weites Spektrum von Einsätzen, darunter Unternehmensflüge, Charterflüge, Privatreisen, Ambulanzflüge, Flüge zur Informationsgewinnung, Überwachung und Aufklärung (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, ISR), Versorgungstransporte, Luftvermessungen, Fluginspektionen, Ausbildungsflüge und eine Vielzahl anderer Spezialeinsätze.

"Im Laufe der Jahre haben wir festgestellt, dass Citation-Jets für unser Unternehmen in jeder Hinsicht die richtige Wahl sind. Unsere Citation-Flotte hat die operativen Möglichkeiten unseres Unternehmens erheblich verbessert und ermöglicht es uns, unsere Kunden, Mitarbeiter und Landwirte noch effektiver zu erreichen", sagte Todd Simmons, CEO von Simmons Foods. "Die Leistung und Zuverlässigkeit der Latitude stehen ganz im Einklang mit unseren Familienwerten Integrität, Respekt, harte Arbeit und Innovation und passen somit perfekt zu unserem Unternehmen."

Über die Cessna Citation Latitude

Der mittelgroße Business-Jet Citation Latitude mit einer Reichweite von 2.700 Seemeilen (5.000 Kilometer) für vier Passagiere bei hoher Reisegeschwindigkeit zeichnet sich durch seine Kombination aus Komfort und Effizienz aus. Die in seiner Kategorie führende Startfeldlänge von 3.580 Fuß verschafft den Betreibern eine höhere Reichweite auf kurzen Flugfeldern. Den Passagieren bietet die Citation Latitude ein einzigartiges Kabinenerlebnis mit der offensten, geräumigsten, hellsten und anspruchsvollsten Umgebung innerhalb ihrer Kategorie. Mit einem flachen Boden und einer Kabinenhöhe von sechs Fuß besticht der Jet mit zahlreichen Innovationen und außergewöhnlichen Funktionen.

Über Textron Aviation

Wir sind eine Inspiration für das Reisen mit dem Flugzeug. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc., sein kollektives Talent für die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für seine Kunden zu entwickeln und anzubieten. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungs-Kolbenmotorflugzeugen bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärtrainern und Verteidigungssystemen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern vertrauen auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Angelegenheiten beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240812819499/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Kevin Severin

+1.316.799.5488

kseverin@txtav.com

txtav.com